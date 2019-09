Sradicata la colonna del self-service, ennesimo colpo al distributore di benzina

Quinto colpo, nell'arco di appena due anni, al distributore di benzina della Q8 di San Giovanni in Marignano che, nella notte tra lunedì e martedì, è stato visitato nuovamente dai ladri. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 4 quando, con un veicolo, hanno letteralmente sradicato la colonnina del self-service e sono scappati via con la cassaforte. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere le pattuglie dei carabinieri ma, sul momento, dei malviventi non è stata trovata traccia. Solo alle prime luci dell'alba, abbandonato poco lontano, i militari dell'Arma hanno ritrovato il mezzo utilizzato per la spaccata e la cassaforte vuota. Il bottino è ancora in corso di quantificazione e sono in corso gli accertamenti sulle telecamere a circuito chiuso per individuare elementi utili alle indagini.