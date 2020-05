Stagione turistica, l'assessore Corsini fa il punto sugli stabilimenti e la nuova versione della Notte Rosa

Oltre 200 stabilimenti balneari aperti oggi sulla costa romagnola "senza alcun problema di rispetto delle regole". E' il primo bilancio, ancora provvisorio, della prima giornata di apertura degli stabilimenti balneari in Emilia-Romagna: a fornirlo è l'assessore regionale al Commercio e al Turismo, Andrea Corsini. "Se consideriamo come eravamo mesi solo qualche settimana fa...", dice intervenendo oggi in una diretta con il deputato forlivese di Italia viva Marco Di Maio. Nel complesso, dice Corsini, "sono abbastanza soddisfatto della reazione degli emiliano-romagnoli, è un misto di voglia di fare le cose e la giusta prudenza. Vedo un comportamento responsabile, tranne alcune situazioni critiche come quelle che si sono verificate ieri sera in qualche comune della costa". Casi di assembramenti sui quali i sindaci "stanno gia' provvedendo".

Corsini è inoltre intervenuto sulla Notte Rosa e ha annunciato che si farà, ma non sarà come le passate edizioni, come prevedibile. "Prenderemo una decisione nei prossimi giorni".

Secondo alcune indiscrezioni sembra che il grande evento estivo verrà organizzato quasi del tutto in spiaggia e dovrà rinuncniare ai grandi concerti e alle folel accalcate sotto al palco e in giro per il lungomare.