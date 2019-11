Stalking alla ex e truffatori: due arresti dei Carabinieri

I Carabinieri di Cattolica, nella giornata di sabato, hanno tratto in arresto due persone. Il primo è un 43enne di San Giovanni in Marignano, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, dovendo scontare una condanna definitiva di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di stalking commessi nei confronti della ex compagna. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Il secondo arrestato è un 54enne di Cattolica, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte D’appello di Bologna, dovendo scontare la pena residua di un anno e dieci giorni di reclusione per i reati di truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti, il 54enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.