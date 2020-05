Rogo nella boscaglia, case minacciate dall’incendio: pompieri in azione

Un vasto incendio si è sviluppato in una boscaglia in località Fornace, in viale Veneto a Riccione, in un'oarea lungo il corso del rio Melo. L’allarme è scattato intorno alle 18.15 di venerdì quando il rogo, alimentato dal forte vento e dal polline dei pioppi (che è molto infiammabile), si è rapidamente propagato fino a raggiungere le abitazioni della zona. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco col personale del 115 che sta cercando di circoscrivere le alte lingue di fuoco che si alzano dalla vegetazione. In supporto è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero attrezzato per lo spegnimento degli incendi.

