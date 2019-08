Sterpaglie in fiamme, intervento notturno dei vigili del fuoco

Sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio che, nella serata di giovedì, si è sprigionato in Valconca. L'allarme è scattato poco prima dele 22 a Montefiore Conca e, a impensierire il personale del 115, erano 15 balle di fieno minacciate dal rogo e in parte andate a fuoco. L'attività dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione del rogo e, per la completa bonifica della zona, ci sono volute due ore.