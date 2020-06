"Stop al traffico in via Dante quando si entra ed esce da scuola", gli alunni della Saffi scendono in campo

Gli alunni delle medie ex Saffi scendono in campo per la sicurezza stradale con una campagna di sensibilizzazione per la chiusura al traffico di via Dante Alighieri durante l’ingresso e l’uscita da scuola. Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, dirigente scolastica e insegnanti di arte, gli studenti hanno infatti realizzato alcuni disegni sul tema delle strade scolastiche e della sicurezza di ragazze e ragazzi per l’accesso all’istituto. Tra questi, ne sono stati scelti dodici che verranno stampati, plastificati e affissi sulle transenne utilizzate per inibire al traffico via Dante Alighieri nelle fasce orarie 7,40-8,10 e 12,45-13,15 (nelle restanti fasce orarie diventerà “Zona 30”).

“Il progetto al quale hanno partecipato ragazze e ragazzi della scuola media Saffi, è strettamente legato all’intervento di messa in sicurezza di viale Marini con la realizzazione di fermate scolastiche, percorsi pedonali accessibili e una postazione per le biciclette che si è concluso nelle scorse settimane”, affermano la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Pamela Fussi e l’assessora alla Scuola e servizi educativi Angela Garattoni. “Da un lato, quindi, l’Amministrazione comunale agevola la mobilità lenta, gli spostamenti ecosostenibili e migliora la sicurezza stradale introducendo il tema delle strade scolastiche dall’altro – concludono le due assessore - i ragazzi hanno avuto occasione di partecipare attivamente alla sensibilizzazione. In questo modo, potenziamo anche tutto il lavoro di educazione stradale che ormai da anni la Polizia Municipale svolge con le scuole della nostra città”.