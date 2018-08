Stop alla movida, la Questura chiude Villa delle Rose e Paco Beach

Stop alla movida notturna di Riccione e Misano Adriatico con la Questura di Rimini che ha chiuso, rispettivamente per 15 e 7 giorni, il Paco Beach nella Perla Verde e la Villa delle Rose sulle colline misanesi. Il provvedimento, firmato dal Questore di Rimini Maurizio Improta, è stato preso applicando l'articolo 100 del Tulps per motivi di sicurezza e ordine pubblico. In entrambi i casi la sospensione della licenza è dovuta alla vendita di alcolici e superalcolici a ragazzini minorenni, di 15 e 16 anni, senza nessun controllo dei documenti da parte di chi si trovava dall'altra parte del bancone. In particolare, ai giovanissimi venivano serviti “shortini” di rum o vodka.

Secondo quanto emerso, nella discoteca misanese lo scorso 7 luglio un 16enne era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dopo aver fatto il "pieno" in un tavolo del locale. L'episodio è finito in una relazione dei carabinieri della Compagnia di Riccione e, poi, arrivato sui tavoli della Questura riminese. Smaltita la sborina, il minorenne era stato accompagnato in caserma dal padre e, ascoltato dagli inquirenti dell'Arma, aveva rivelato che quella notte aveva potuto consumare alcolici a raffica senza che nessuno della discoteca gli avesse chiesto un documento per attestare la sua maggiore età. Sempre alla Villa delle Rose, i carabinieri avevano arrestato un 24enne sorpreso, nel parcheggio, a consumare sostanze stupefacenti. Per la discoteca misanese si tratta della seconda sospensione della licenza dopo che, la scorsa estate, era arrivato un provvedimento analogo.

Anche per quanto riguarda il Paco Beach, lo stop è docuto alla somministrazione di alcolici e superalcolici ai minorenni. In questo caso, sono stati gli accertamenti della polizia Municipale di Riccione ad evidenziare come nel locale si radunassero i ragazzini che consumavano cocktail e shortini.