Stop alle auto e zone pedonalizzate per il salotto estivo di Riccione

Partono da questa settimana le pedonalizzazioni nella Perla Verde nell'ambito delle iniziative della stagione estiva "Sotto il sole di Riccione". Si procederà con San Martino zona Abissinia dalle 18 alle 2 di notte, per viale Dante dalle 19 alle 24 e da venerdì per viale Tasso dalle 20 alle 24. L'assessore alle Attività economiche, e parlamentare della Lega, Elena Raffaelli, ha incontrato i rappresentati dei Comitati d'area per confrontarsi sulla campagna di immagine coordinatae la relativa ricognizione delle vetrine vuote dove affiggere la cartellonistica e, appunto, le zone pedonali da prevedere quest'estate. I Comitati d'area si faranno carico di stilare un elenco di vetrine vuote da utilizzare. È stato un confronto, commenta Raffaelli, "in un clima di collaborazione e di buona volontà per entrare tutti insieme nell'estate piena".

