"Storie e Vite di Poggio Torriana", appuntamento col maestro di yoga Maurizio Casadei

Torna la rubrica “Storie e Vite di Poggio Torriana”, curata dall’assessore Francesca Macchitella. Il decimo appuntamento è dedicato a Maurizio Casadei, classe 1980 di Santo Marino, il quale attraverso lo yoga promuove uno stile di vita sano. "Con l’inizio dell’estate, la rubrica cresce con una nuova storia, molto intima e piena di significati simbolici - afferma Macchitella -. Il nostro concittadino Casadei ci dona un racconto biografico, ricco di poesia e di profondità. Ringrazio Maurizio per il suo spirito di condivisione che permette alla comunità di Poggio Torriana di conoscere frammenti di vita personale e familiare, in cui emergono sentimenti come l’entuasiamo, la passione, l’ambizione nonchè la fede".

"L’amore per la vita e la ricerca della felicità, attraverso il costante studio dell’equilibrio tra mente e corpo, ci insegnano come affrontare la propria esistenza in modo sostenibile, ricordando a tutti come con l’impegno e la determinazione si possano superare le difficoltà e gli imprevisti. Ritengo che la rubrica offra continuamente grandi spunti di riflessione sulle sfide della vita", conclude. La storia è pubblicata, assieme a tutte le altre, sul sito del Comune di Poggio Torriana, per leggerla entra in questo link: https://www.comune.poggiotorriana.rn.it/vivere-poggio-torriana/storie-e-vite/maurizio-casadei