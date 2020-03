Coronavirus, ecco i varchi d'accesso per la provincia di Rimini: sono in tutto 38 strade

Sono state rese note le chiusure delle strade nella provincia di Rimini per quanto riguarda l'ordinanza di contenimento del coronavirus e che permetteranno alle forze dell'ordine di verificare le autocertificazioni di chi si muove. Si tratta di 22 strade di collegamento tra diversi comuni del riminese e la provincia di Pesaro-Urbino e di 16 strade con la provincia di Forlì-Cesena.

Chiuse con la provincia di Pesaro-Urbino le seguenti strade:

Comune Cattolica:

Ponte via Irma Bandiera

Ponte Romagna



Comune di San Giovanni in Marignano:

Via San Giovanni in Marignano

Strada del Tesoro



Comune di Saludecio:

Sp59-Sp 65



Comune di Montegridolfo:

Via Ca' Baldi - incrocio Sp17

Via Pozzi da Sp17

Sp 17- incrocio con SP Carrate



Comune di Mondaino:

via Belvedere Fogliense

via Amadoli - incrocio SP3

SP 64

via Calbillo

via Caselle

via Montespino



Comune di Montefiore Conca:

Sp 80

via Tavoleto

Via Cannello

via Castelnuovo

via Celle Bonora



Comune di Gemmano

via Ca' Bernardo

SP 132



Comune di Montescudo - Montecolombo

SP71



Confini con la provincia di Forlì-Cesena

Comune di Poggio Torriana

SP 119

via Canella - Ponte sull'Uso



Comune di Santarcangelo:

Strada provinciale bionda - verso Canonica

via Montalbano - verso Canonica

via Poggetto - verso Canonica

via San Bartolo comunale - incrocio SP 92 - verso Santarangelo

via Emilia Antica - incrocio SP 13bis



Comune di Rimini:

Ponte pedonale via due Martiri



Comune di Bellaria

SP 13 bis via San Matteo verso il mare

via San Giuseppe - via San Giovanni XXIII lato ovest

via Santa Apollonia - via San Giuseppe - verso il mare

via Ravenna - ponte sull'Uso

via Morigi

via Panzini

via Vincenzi

