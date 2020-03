Strade presidiate dalle forze dell'ordine per assicurare il contenimento del virus

Sono scattati nella mattinata di martedì i massicci controlli stradali, da parte delle forze dell'ordine, per vigilare sulle nuove regole di contenimento del contagio da Coronavirus. A Riccione carabinieri e polizia Municipale hanno presidiato sia l'uscita del casello dell'A14 che la Statale 16 Adriatica fermando gli automobilisti e chiedendo loro i documenti che comprovassero la necessità dei loro spostamenti. A tutti è stata chiesta l'autocertificazione, il cui modulo è disponibile anche sul sito del Ministero dell'Interno, per dimostrare i motivi dei movimenti. Allo stesso tempo, sono stati tanti gli automobilisti che si sono fermati spontanemaente per chiedere informazioni in merito ai militari dell'Arma.