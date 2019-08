Strappa la catenina in discoteca e la ingoia per non farla ritrovare

Stava ballando tranquillamente in una discoteca di Rimini quando, all'improvviso, si è sentito una mano che l'afferrava al collo e con una mossa fulminea gli strappava la catenina d'oro. Momenti di tensione sul dance floor, nella notte tra domenica e lunedì, con la vittima che appena si è girata ha subito individuato l'autore dello strappo e ha chiesto l'intervento della polizia di Stato. Quando gli agenti sono entranti nel locale hanno bloccato un napoletano 30enne, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, che in un primo momento ha negato ogni addebito. Perquisito, il suo modo di parlare ha insospettito il personale della Questura che, alla fine, gli hanno controllato la bocca facendogli sputare la collanina appena rubata che gli è valsa le manette con l'accusa di furto con strappo.