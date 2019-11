Stroncato da un malore durante la pedalata, ciclista perde la vita in strada

I passanti lo hanno scorso, nella tarda serata di mercoledì, mentre perdeva il controllo della sua bici e rovinava a terra e hanno dato l'allarme. Il dramma si è consumato intorno alle 19.30 a San Giuliano, all'incrocio tra le vie Lucio Lando e Da Barbiano, dove a perdere la vita è stato un 73enne che stava pedalando in sella alla due ruote. L'uomo, molto conosciuto nel quartiere e che abitava poco lontano, ha iniziato a sbandare per poi cadere esanime sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno provato per quasi un'ora a rianimare il 73enne ma alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. All'incrocio, per gli accertamenti del caso, è intervenuta una pattuglia della Municipale.