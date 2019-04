Stroncato da un malore subito dopo un concerto, addio al musicista Franco Dolcevita

Il mondo della musica cesenate piange Franco Marotta, 57 anni, in arte Franco Dolcevita, musicista molto noto con la sua orchestra nelle feste popolari e nei locali della Romagna. Nella serata di mercoledi, nel centro "Alta marea" di Bellaria, al termine di un concerto, il musicista ha accusato un malore che si è rivelato fatale.

Originario di Napoli, era molto noto a Cesena, dove risiedeva da 40 anni. Il figlio Enrico, musicista come lui, lo accompagnava ovunque con la sua orchestra. Immediato è scattato un tam tam social con messaggi di affetto e di cordoglio su Facebook, da parte di colleghi musicisti, ma anche amici e semplici conoscenti.

"E' venuto a mancare un caro collega Franco dell'orchestra 'La dolce vita'. Ti voglio ricordare per la tua grande voce e la grande passione per la nostra musica. Ciao Franco sentite condoglianze a tutta la famiglia". "Caro Franco come è dura aver appreso questa brutta notizia. Tu ora sarai una bellissima stella che brilla nel cielo e con la tua bella musica ballerai insieme agli angeli. Ciao Franco rimarrai sempre nei nostri cuori". Sono solo alcuni dei messaggi postati sulla pagina Facebook del musicista, non appena si è diffusa la tragica notizia.