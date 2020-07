Strozzato dai debiti per l'acquisto di droga, il pusher lo minaccia per costringerlo a pagare

Cellulare sequestrato e trattenuto come "pegno" per il debito accumulato, appostamenti sotto casa accompagnato da un feroce pittbul per convincere il debitore a saldare i conti e visite con due "scagnozzi" per rendere più veloce la discussione. Tutte azioni messe in campo da uno spacciatore albanese 33enne, già noto alle forze dell'ordine, che pretendeva da un cliente i soldi della droga comperata a credito. La vittima, un cattolichino, tra marzo e giugno aveva acquistato dal pusher un'ingente quantità di cocaina. Secondo quanto emerso l'uomo comperava dall'albanese almeno 1,5 grammi al giorno arrivando a un conto di 8mila euro in parte già saldato. Per lo spacciatore, tuttavia, mancavano all'appello altri 800 euro che, con gli interessi, in pochi giorni sono lievitati fino a 1500 euro con la vittima che si è trovata nell'impossibilità di far fronte a questa cifra.

Per convicere il debitore a pagare, il 33enne ha iniziato a mettere in atto ogni sorta di intimidazione arrivando a farsi accompagnare da due italiani, di 46 e 42 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine, che gli avrebbero intimato di saldare il debito. Per il pagamento, la vittima è stata costretta a consegnare al pusher la propria Poste-pay e fare una ricarica sulla stessa con l'importo del debito. Oramai terrorizzato, l'uomo ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri della Tenenza di Cattolica che, al termine di una rapida inchiesta, sono riusciti a rintracciare il trio di malviventi e a portarlo in caserma per gli approfondimenti di rito. Nel corso dell'indagine è emersa la figura dell'albanese come spacciatore e dei duei italiani come autori del tentativo di estorsione. Tutti e tre sono stati quindi sottoposti a fermo e, nella giornata di lunedì, si terrà la convalida in Tribunale.