Studente di Morciano positivo al Coronavirus nelle Marche

Salgono a 6 i casi positivi nelle Marche, tutti della provincia di Pesaro-Urbino. Tra questi, oltre al 30enne di Valfoglia (caso 1), c’è una coppia di anziani di Fano, ricoverati in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il caso numero 4 è un giovane studente romagnolo di Morciano, che frequenterebbe una scuola della provincia di Pesaro-Urbino. Infine ci sono altre 2 persone di cui la Regione Marche non ha ancora comunicato né la provenienza, né le condizioni. Non solo perché ci sono 94 persone in isolamento domiciliare fiduciario, di cui 34 sintomatici.