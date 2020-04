Studenti a lezione con il sindaco: "incursione" online di Domenica Spinelli

In questi giorni di avvicinamento alla Pasqua, il sindaco di Coriano è intervenuta in alcune lezioni online della classi delle scuole medie del territorio per parlare con i ragazzi e fargli gli auguri.

"Come prima cosa devo fare i complimenti a tutti per il grande impegno e lo spirito di iniziativa che è stato dimostrato in questo frangente ha affermato il primo cittadino Domenica Spinelli - un grazie ai dirigenti scolastici Barbara Cappellini e Fabiola Mazzei e agli insegnanti per il lavoro che stanno conducendo e un abbraccio a tutti gli studenti e alle famiglie con l’augurio di tornare al più presto ad incontrarsi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l’occasione degli auguri il sindaco si è intrattenuta con i ragazzi parlando del loro modo di impegnare il tempo oltre lo studio e ha appurato che per la maggiore l’impegno lo si riversa in cucina. Quindi appuntamento aggiornato con le classi a dopo le feste per raccontarsi come verranno affrontati questi giorni, ma soprattutto per scambiarsi le ricette dei dolci che verranno realizzati dai ragazzi e dal sindaco.