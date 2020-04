Stuprata e minacciata di morte in un camping, identificati i presunti violentatori

Due cittadini romeni, di 53 e 34 anni, sono stati identificati dalla polizia di Stato e indagati a piede libero per una presunta violenza sessuale ai danni di una connazionale 50enne. Lo stupro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenida all'interno di una struttura abbandonata in un ex camping a Viserbella dove la vittima è stata tenuta segregata e minacciata di morte con un'accetta mentre veniva ripetutamente abusata. Le Volanti della polizia di Stato sono intervenute sul posto a seguito di una segnalazione trovando la 50enne ferita. Soccorsa dal personale del 118, la donna è stata trasportata in pronto soccorso e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate. Sono in corso le indagini portate avanti dal personale della Squadra mobile coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani.

