Successo per la Linea dei Borghi, il servizio durerà fino a settembre

È davvero notevole il gradimento ottenuto fino ad oggi dal progetto “La Linea dei Borghi”, grazie al quale turisti e visitatori possono usufruire gratuitamente ogni giovedi della linea sperimentale di bus che collega i due borghi antichi di Verucchio e San Leo con la stazione ferroviaria di Rimini. Partita a metà maggio, nonostante il maltempo che ha caratterizzato le

settimane centrali di primavera il servizio ha comunque sempre registrato visitatori ad ogni corsa: fino a giungere all’inizio dell’estate, in alcune giornate, a oltre una trentina di presenti per corsa, coinvolgendo a volte anche interi gruppi di studenti. Cifre decisamente significative per un progetto sperimentale che proseguirà ogni giovedì fino al 12 settembre, e che ha l’obiettivo di permettere a un numero maggiore di persone di visitare agevolmente i due centri storici senza dovervi accedere con l’auto (cosa peraltro non sempre facile, per problemi di sosta).

L’iniziativa fa parte del progetto “Step Up - Sustainable Transport E-Planner to Upgrade the EUSAIR mobility”, finanziato all’interno del programma Interreg V-A 2014-2020 Italia-Croazia, che vede fra i partner la Regione Emilia-Romagna: ed è stata messa a punto grazie a un articolato lavoro di squadra, a cui hanno preso parte l’Assessorato Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna, i due Comuni coinvolti, il GAL Valle Marecchia e Conca, la Provincia di Rimini, San Leo 2000, le Autolinee Benedettini (incaricate di attivare la corsa a seguito di apposita gara) nonché Fin Project di Rimini e la coop. Eta Beta di Cervia, i due soggetti incaricati dalla Regione di gestire le iniziative del progetto.

E l'assessore regioanle al Turismo, Andrea Corsini, ha apprezzato i risultati del progetto: "In un futuro del turismo che dovrà sempre di più puntare sulla sostenibilità ambientale, anche un'iniziativa di queso gener, sebbene piccola, è davvero molto significativa. E prometto sin d'ora che daremo continuità, a prescindere dai finanziamenti eurtopei: la Regione si impegna a fare la sua parte, ci incontreremo fin da settembre per mettere a punto le modalità per la stagione prossima, così che possano essere anche adeguatamente promosse e commercializzate ai turisti". Operativamente, ogni giovedì fino al 12 settembre, le corse partiranno dalla stazione ferroviaria di Rimini alle 10; faranno una sosta a Villa Verucchio (zona Palestra) alle 10.25, e arriveranno quindi nel centro di Verucchio. Alle 10.50 faranno poi una sosta alla fermata di Pietracuta, per poi giungere alla rocca di San Leo alle 11. Al ritorno si partirà dalla piazza centrale di San Leo alle 16.30, facendo tappa a Pietracuta, poi a Verucchio, dove si ripartirà alle 17 per essere in Stazione a Rimini alle 17.30.