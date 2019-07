La drammatica morte del traghettatore, la polizia indaga per ricostruire il decesso

Ha provocato sconcerto e dolore in tutta Rimini la notizia del suicidio di Miles Kessler il 32enne che, nella notte tra lunedì e martedì, ha deciso di compiere il gesto estremo buttandosi dalla ruota panoramica di piazzale Boscovich. Il ragazzo, molto conosciuto in città, era titolare insieme al fratello del servizio di traghetto che dal faro attraversa il porto per arrivare alla nuova darsena oltre che atleta di arti marziali. Una scelta inspiegabile, a detta di tutti gli amici, ancora increduli dalla notizia che ha iniziato a rimbalzare nella notte. Il dramma di è consumato a cavallo della mezzanotte quando, il 32enne, si è presentato alla ruota panoramica ed è salito sulla cabina. Durante il tragitto che lo ha portato fino alla sommità dell'attrazione, a un'altezza di oltre 50 metri, il ragazzo si è spogliato ed arrivato in cima avrebbe scavalcato il cancelletto della gondola per poi lasciarsi cadere nel vuoto.

A quell'ora c'erano ancora diversi turisti e passanti in piazzale Boscovich e, in molti, hanno assistito all'agghiacciante scena che si è conclusa con un tonfo che ha fatto risuonare la piazza. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118. Nonostante l'intervento dei sanitari, però, per Kessler non c'era più nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso mentre intervenivano le Volanti della polizia di Stato e la Scientifica per gli accertamenti di rito. Il pubblico ministero di turno Davide Ercolani è stato informato della tragedia e ha disposto una serie di indagini per accertare l'esatta dinamica sia visionando le telecamere che sorvegliano il piazzale che ascoltando i testimoni dell'accaduto. La salma, portata all'obitorio, non è stata messa sotto sequestro. Sulla morte del 32enne, in una nota stampa, la Thewheel Srl, proprietaria e gestrice della Ruota Panoramica di Rimini, unitamente al suo personale e ai collaboratori tutti ha espresso "il suo più profondo e sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai conoscenti della persona che ieri sera ha perso la vita. In un momento così doloroso, è inutile esprimere qualsiasi altra cosa che non sia rispettoso e doveroso silenzio”.