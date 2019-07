Sulla spiaggia di Riccione la Bobo Vieri Summer Cup

E' stata presentata giovedì mattina da Christian Vieri, dal sindaco Renata Tosi e dall'assessore al turismo e sport Stefano Caldari la tappa di Riccione della Bobo Summer Cup 2019 in programma da venerdì 19 a domenica 21 luglio. Sport, divertimento e cuore, è questa la ricetta della Bobo Summer Cup 2019, il famoso torneo di footvolley organizzato dal bomber Bobo Vieri, che per il terzo anno di seguito torna sui litorali italiani ad accendere l’estate. Dopo il grande successo della prima tappa di Jesolo, che ha registrato il tutto esaurito e ha visto la partecipazione di oltre 7.000 persone, arriva il secondo appuntamento della Bobo Summer Cup edizione 2019, a Riccione, da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio, per poi concludersi a San Benedetto del Tronto (Ap) nel weekend successivo. Vieri e i suoi amici sono stati anche campioni di solidarietà: nella tappa di Jesolo sono stati infatti raccolti oltre 30.000 euro a favore della Fondazione Heal.

A Riccione la Bobo Summer Cup andrà in scena in un’arena da 1.500 posti a sedere appositamente allestita nel tratto di spiaggia libera di fronte al Samsara Beach. Ospiti d’eccezione, oltre al comico Andrea Pucci che è presente per tutte le tappe, Benji&Fede, nella giornata di sabato, e Irama nella giornata conclusiva di domenica. L’evento prevede 2 grandi momenti di sport ed entertainment: venerdì 19 luglio partirà il torneo organizzato da World Stars Footvolley, dove si sfideranno squadre di footvolley di professionisti e dilettanti, sabato 20 alle 21.00, invece, inizierà la vera e propria Bobo Summer Cup, in cui si affronteranno i campioni amici di Christian Vieri. Durante il World Stars Footvolley si sfideranno 8 squadre di professionisti insieme a 16 squadre formate da dilettanti che si sono iscritti al torneo. I gironi e le partite termineranno sabato con la Super Final e con uno spettacolare show di footvolley che si svolgerà nell’ambito della Bobo Summer Cup di domenica sera. Inoltre, verrà scelta una coppia, tra quelle dei dilettanti iscritti, che avrà la possibilità di sfidare a footvolley Christian Vieri e i suoi ospiti. Anche quest’anno Bobo ha coinvolto tantissimi amici: a Riccione sarà presente un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, insieme a Daniele Adani, Alvaro Recoba, Luigi Di Biagio, Vincent Candela, Nicola Ventola e Davide Bombardini.

La Bobo Summer Cup rappresenta, come sempre, un momento di solidarietà a favore dell’associazione Heal. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficienza e a questo andrà ad aggiungersi una seconda raccolta fondi, che si terrà durante la cena charity di venerdì sera, presso il Samsara Beach in viale Gabriele D’annunzio, 185. Durante la cena verrà inoltre organizzata un’asta per la vendita delle maglie originali autografate dai tanti campioni amici di Vieri. Heal Onlus è un’associazione nata per sostenere la ricerca scientifica in campo neuro oncologico pediatrico. In particolare, la raccolta fondi durante la Bobo Summer Cup servirà per acquistare un simulatore neurochirurgico per l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, macchinario molto costoso ma estremamente utile durante gli interventi per rimuovere i tumori nei sistemi nervosi centrali.

Oltre alla raccolta fondi per Heal Onlus, Gilette, main sponsor della Bobo Summer Cup, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Shave for Good” donando ad Heal 1.000 euro per ogni campione o vip presente che si farà radere da un barbiere professionista durante la manifestazione. Dopo la popolarissima campagna #shavelikeabomber, Gillette con Bobo Summer Cup rinforza il sodalizio che lega il brand a Bobo Vieri e, ancora una volta, l’appassionato sostegno a valori legati allo sport e al buon vivere. Pioneer DJ sarà invece partner tecnico ufficiale della Bobo Summer Cup 2019. L’azienda, per rendere ancora più elettrizzante e coinvolgente la manifestazione, ha creato per l’occasione lo speciale “DJ Summer Contest”, organizzando per ogni tappa una competizione tra 5 DJ emergenti che si esibiranno a turno con set di 15 minuti. Al termine delle performance saranno decretati i tre finalisti che si contenderanno il podio e per i DJ vincitori sono previsti gadget e tante sorprese.