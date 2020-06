"Sulla spiaggia di Riccione non servono prenotazioni: non ci sono turni o numero chiuso"

"Per andare in spiaggia a Riccione non serve prenotare, non c'è alcun numero chiuso, né ci sono i doppi turni come in alcune spiagge libere italiane. Gli stabilimenti sono tutti aperti, se lo si desidera è possibile contattare la spiaggia prima arrivare ma non è necessario farlo. Ogni zona ha la sua reception dove al momento dell'arrivo si possono chiedere informazioni, affittare l'ombrellone per i giorni di permanenza". Lo ha ribadito oggi l'assessore al Turismo del Comune di Riccione, Stefano Caldari, visto le tantissime telefonate ai centralini del Comune e dell'ufficio del Turismo sulle regole delle spiagge di Riccione nell'estate post Covid. "Sono tanti gli italiani che quest'anno passeranno l'estate a Riccione e in Romagna e quotidianamente giungono ai nostri centralini decine di telefonate da Verona, Milano, Bergamo, Torino e ovviamente da tutta l'Emilia, di turisti che chiedono informazioni su come poter quest'anno usufruire delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari. Quindi è bene ribadirle".

In spiaggia a Riccione, sia in quelle libere che negli stabilimenti, si può entrare senza prenotare. Gli ombrelloni e i lettini in entrambi sono distanziati come da protocolli regionali. Distanziamento non necessario se si tratta di un unico nucleo familiare. L'uso della mascherina in luoghi al chiuso o all'aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale. I servizi igienici sono sanificati più volte al giorno e i turisti troveranno erogatori di per lavare le mani in diversi punti degli stabilimenti. In spiaggia libera il distanziamento degli ombrelloni è garantita da apposita segnaletica che indica dove posizionare ombrelloni e teli mare. Solo in apposite aree attrezzate è possibile portare i cani in spiaggia. Nelle spiagge libere anche quest'anno sarà consentito la permanenza e il bagno in mare anche con i cani dalle 6 alle 7.30 del mattino e dalle 19 fino al tramonto ogni giorno. Le spiagge libere per i cani sono 3: quella tra gli stabilimenti 51 e 52; quella tra il 77 e il 78 e quella tra il 132 e il 134. Le informazioni anche sul sito del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it dove è possibile leggere integralmente l'Ordinanza balneare 2020.

