Summer Pride, benedizione internazionale per la Processione di Riparazione

Athanasius Schneider, vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana, benedice la Processione di Riparazione che si terrà nella mattinata del 27 luglio a Rimini, "per riparare al “Summer Pride”". Il vescovo ha inviato al "Comitato Beata Chiara da Rimini" un messaggio di sostegno. "E' un segno tangibile di come Santa Madre Chiesa, attraverso i Suoi pastori, voglia difendere il gregge dall’instancabile tentativo di pervertire le regole morali della nostra società cancellandone le profonde radici cristiane", dicono dal comitato.

"Una benedizione pesante di carattere internazionale, una conferma dell’importanza della pubblica riparazione a fronte di un pubblico scandalo ed un forte incoraggiamento a pregare per la salvezza delle anime dei partecipanti, messe in pericolo dallo stile di vita proposto, ricordando a tutti l’insegnamento di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Suoi Santi e il magistero perenne di Santa Romana Chiesa", concludono.