SuperEnalotto: Jackpot sfiorato a Rimini, centrato un 5 da 34mila euro

La fortuna ha fatto tappa in Emilia Romagna nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: a Rimini è stato sfiorato il Jackpot milionario, ed è stato centrato un 5 da 34.174,33 euro. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Eldorado di via dei Martiri 42, riporta Agipronews. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 169,9 milioni di euro, premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.