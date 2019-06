Svelati gli ospiti del Jova Beach Party di Rimini: sul palco Dj Ralf e l'orchestra Grande Evento

A più di due settimane è già completamente sold out la data del Jova Beach Party sulla spiaggia di Rimini Terme. Nessuna disponibilità di biglietti neanche presso il botteghino il giorno dello show: Trident Music, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia perciò di provare a venire sul luogo dell’evento. Sono ancora disponibili i biglietti per le tappe successive, tra le prime, per il terzo appuntamento a Castel Volturno (sabato 13 luglio) e per il quarto a Marina di Cerveteri (martedì 16 luglio).

E finalmente si alza il sipario sulla line up di ospiti del Jova Beach Party, che saranno con Lorenzo il prossimo 10 luglio. Tra i 63 ospiti provenienti da 23 paesi di tutto il mondo annunciati ad oggi, sono otto gli artisti che si alterneranno sul palco di Rimini Terme: Ackeejuice Rockers, Dj Ralf, Duo Bucolico, Jupiter e Okwess, Magicaboola brass band, Orchestra Grande Evento, Orkesta Mendoza, The Liberation Project.

DJ RALF (Italia)

Grande appassionato di musica, “strimpellatore” per sua stessa definizione di alcuni strumenti musicali, mancato ballerino di rock’n’roll ma anche di valzer e zumba, fa ballare la gente da più di trent’anni. E questo è tutto, o quasi.

DUO BUCOLICO (Italia)

Nasce nel 2005 in Romagna, frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato liturgico d’avanguardia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale. Il loro stile è volutamente ebbro e ironico. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto con il loro pubblico, molto eterogeneo e affezionatissimo.

JUPITER & OKWESS (Congo)

Strumenti e sonorità rock con un marcato ritmo tradizionale, come testimonia KIN Sonic, l’ultimo album, una ricetta basata su una perfetta alchimia, arricchita dal contributo di Damon Albarn, Warren Ellis e Robert del Naja.

MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia)

Una travolgente marchin’ band itinerante e da palco, composta ed animata da 12 musicisti che suonano trombe, sassofoni, sousafono, percussioni. La Magicaboola ha talento per poter unire l’effervescenza delle marchin’ band di New Orleans alla tradizione delle bande folkloristiche italiane mischiando gli stili e dando vita ad uno spettacolo coreografico, unico e travolgente in cui nulla è più importante del coinvolgimento del pubblico!

ORCHESTRA GRANDE EVENTO (Italia)

Il folklore romagnolo di Secondo Casadei interpretato da Moreno “Il Biondo” & Orchestra Grande Evento. Dagli anni 30 agli anni 70, un viaggio nel “dialetto musicale” più ballato d’Italia per scoprire le origini di valzer, mazurka e polka. Con Moreno Conficconi (clarinetto in do), Fiorenzo Tassinari (sax), Mauro Ferrara (la voce di Romagna Mia), Rosita Rota (voce) e una grande orchestra da ballo.

ORKESTA MENDOZA (Arizona)

L’Orkesta nasce da una costola dei Calexico, quella di Sergio Mendoza, polistrumentista, cantante e produttore. Arrivano da Tucson, Arizona e la loro musica evoca quella miscela culturale idiosincratica che si respira al confine tra Stati Uniti e Messico. Un collettivo geniale, senza tempo, dove mambo e cumbia sposano l’indie rock, mariachi e ranchera trovano nuova linfa in arrangiamenti inaspettati, dando vita a un caleidoscopio di suoni latini del tutto inaspettato.

THE LIBERATION PROJECT (Sud Africa, Cuba, Inghilterra, Italia)

Dan Chiorboli (Sud Africa), Phil Manzanera (Cuba/Inghilterra), N’Faly Kouyate (Guinea), Tebogo Sedumedi (Sud Africa), Neil Solomon (Sud Africa), Kabelo Seleke (Sud Africa), Lindi Ngonelo (Sud Africa), Peter Diamba (Congo), Roberto Formigani (Italia) e Cisco Bellotti (Italia). Un collettivo in tour per l’amicizia e la solidarietà che celebra i 25 anni di libertà e democrazia in Sud Africa. La musica era il fil rouge che univa i sudafricani in un momento in cui vigeva l’apartheid e ogni aspetto sociale era dettato da razza e cultura.

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

Duo di musica elettronica fondato nel 2007 dai dj/produttori veneti Ali Selecta e King P. Le loro produzioni abbracciano numerosi generi musicali come dancehall reggae, hip hop, soca, afrobeat, house e moombathon.