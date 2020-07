Sven Väth, Satori, Marco Carola: la Villa delle Rose cala gli assi della consolle

Sven Väth, Satori, Marco Carola: la Villa delle Rose di Misano Adriatico cala gli assi della sua estate 2020, iniziata a metà giugno e destinata a proseguire sino a settembre con una programmazione, una serie di guest e di servizi che la rendono da sempre qualcosa di unico nel panorama italiano del clubbing.

Mercoledì 22 luglio 2020 – la prima data di Sven Väth dopo il lockdown? Alla Villa delle Rose insieme al suo fiero sodale Maurizio Schmitz per l’inaugurazione di Cocoon Riccione, in calendario per il quarto anno consecutivo tutti i mercoledi sino a fine agosto. Sven Väth è uno sciamano, un mentore e allo stesso tempo un’icona: tre definizioni esemplari ma allo stesso riduttive per una delle figure più fondamentali nella storia della musica elettronica. La sua carriera è iniziata nel 1981 e si ha l’impressione - per non dire la certezza - che il meglio debba ancora venire. I suoi party a Ibiza e il suo festival Cocoon In The Park in Gran Bretagna ne sono da sempre la miglior dimostrazione. I prossimi guest di Cocoon Riccione nei successivi comunicati.

Sabato 25 luglio 2020 - primo appuntamento con la one-night Horizons: in consolle Satori (live), Ayamoon e Dj Thor. Il sound di Djordje Petrovic aka Satori è definito ipnotico, misterioso, avventuroso e sensuale. Basti pensare al suo album ‘MAKTUB’, uscito nel 2017 su Crosstown Rebels, l’etichetta discografica di Damian Lazarus: un vero e proprio concentrato di worldmusic in chiave elettronica. Il suo è un vero e proprio live set, con combinazioni di strumentazioni classiche e moderne, come si è visto e sentito di recente grazie alla sua performance dello scorso scorso marzo in Olanda per Audio Obscura.

L’agosto della Villa delle Rose inizia con il lungo week-end della Notte Rosa: venerdì 7 agosto ospite speciale Andrea Damante, sabato 8 Gianluca Vacchi, domenica 9 Vida Loca, quest’ultima in programma alla Villa tutte le domeniche sera. La settimana successiva è quella di Ferragosto, appuntamento che negli anni il locale romagnolo ha saputo sempre celebrare al meglio: sarà così anche e soprattutto quest’anno. Venerdì 14 arriva in fatti alla Villa uno dei pasi massimi della consolle: Marco Carola. Sin dagli anni novanta ha saputo costruirsi un ruolo fondamentale ed essenziale nell’universo elettronico, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto. Sabato 15 agosto il guest in arrivo non sarà da meno.