Sventrava vecchi pannelli solari in strada, denunciato per smaltimento abusivo di rifiuti

In settimana, gli agenti della Polizia Municipale, nella fattispecie il Nucleo di Polizia Ambientale di Bellaria, sono stati protagonisti di un servizio congiunto con un equipaggio del Reparto Carabinieri Forestale di Rimini, nell'ambito del servizio di prevenzione e monitoraggio del territorio comunale. Nella circostanza sono intervenuti in via Mantegazza dove è stato colto un residente in città intento ad effettuare operazioni di smantellamento di una ventina di pannelli solari, rompendone il vetro e separando i circuiti direttamente in strada. Uno smaltimento degli oggetti, ceduti da una ditta di materiale elettronico con sede a Rimini, priva di qualsiasi autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali. Sulla scorta delle indagini compiute, il personale della municipale ha predisposto gli appositi atti relativi al sequestro del materiale e deferito all'Autorità Giudiziaria sia il cittadino bellariese, sia un dipende di suddetta ditta, per illecito penale relativo ad "attività di gestione di rifiuti non autorizzata".