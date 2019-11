Sviluppo sostenibile: al Comune di Rimini il premio Cresco Awards 2019 per il progetto del PSBO

Un importante riconoscimento quello assegnato questa mattina al Comune di Rimini. Il Cresco Award-Città sostenibili è un premio che la Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci attribuisce da quattro anni ai Comuni che mettono in campo iniziative per lo sviluppo sostenibile dei territori. I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi nel corso di un incontro tenutosi nell’ambito della 36esima assemblea annuale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso ad Arezzo.

Bassiano con una gestione sostenibile e virtuosa dei rifiuti, Mantova con “Lunattiva” a supporto delle categorie deboli e disagiate del quartiere Lunetta, Rimini con il “Piano di Salvaguardia della Balneazione”, Rho con il progetto di bilancio partecipativo “Dirò la mia a scuola” e Milano con “La scuola dei quartieri” peril miglioramento delle periferie. Sono questi i Comuni vincitori della quarta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.