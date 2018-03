Taglio del nastro per il fan club del pilota riminese Enea Bastinini

Taglio del nastro ufficale per il fan club di Enea Bastianini, il pilota riminese di Moto3, che nel pomeriggio di domenica ha visto il bar "L'incontro" in viale Veneto a Riccione diventare meta di tutti i supporter della "bestia". Il campione 20enne, che quest'anno corre in classe Moto3 sulla Honda del team Leopard, ha voluto a tutti i costi la tessera #33, il numero che lo contraddistingue in pista. Questa stagione Bastianini è già stato protagonista al Gp del Qatar ma, una caduta quando lo vedeva puntare alla vittoria, gli è stata fatale e lo ha portato al ritiro. All'appuntamento ha partecipato anche Michele Pirro, campione europeo della 125 GP nel 2004 e cinque volte Campione Italiano: nel 2007 e 2008 nella classe Stock 1000, nel 2009 nella classe Supersport 600, nel 2015 e nel 2017 nella classe Superbike e attualmente pilota collaudatore della Ducati.