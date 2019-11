Tante le chiamate ai carabinieri per il presunto untore di Hiv

Sono diverse le chiamate arrivate al numero dedicato dei carabinieri di Rimini (0541/768528) dopo la notizia dell'arresto del presunto untore di Hiv eseguito dai militari dell'Arma. Oltre una decina le donne, e un uomo, che si sono rivolti ai carabinieri per chiedere ulteriori informazioni temendo di essere stati esposti al contagio. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe in tutti i casi di soggetti promiscui che in passato hanno avuto rapporti sessuali non protetti ma, al momento, non è emerso se chi ha contattato i carabinieri abbia avuto o meno contatti con il brasiliano 39enne. Nel frattempo proseguono le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire la vita sessuale del sudamericano, al momento ai domiciliari, che ha infettato la compagna e rischiato di attaccare la malattia ad altre donne andate a letto con l'uomo senza usare protezioni. Al setaccio degli inquirenti il computer dell'uomo, sequestrato al momento dell'arresto, e utilizzato per navigare in diversi siti di incontri. Era questo, secondo le ipotesi investigative, lo strumento utilizzato dal brasiliano per imbastire le avventure galanti e che, in diversi casi, si sarebbero trasformate in serate di sesso senza utilizzare il preservativo.

Il 39enne, infatti, pur essendo consapevole del proprio stato di salute fin dal 2012 non aveva mai informato le sue partner sessuali non solo nascondendo la sua sieropositività ma anche non seguendo la terapia antiretrovirale esponendosi al rischio di aumentare la carica virale dell'Hiv. Al momento l'unica ad essersi ammalata risulta essere l'ex compagna del brasiliano mentre altre 4 donne, finite a letto con il sudamericano, sarebbero negative al test. Accusato di lesioni personali gravissime e tentate lesioni, per l'uomo è scattata l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.