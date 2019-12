Tanti danni per il forte vento: auto travolta da albero e distrutto impianto fotovoltaico

Notte di lavoro, quella tra venerdì e sabato, per i vigili del fuoco di Rimini intervenuti per mettere in sicurezza piante e strutture rese pericolanti dal forte vento. Le raffiche, che in alcuni punti hanno segnato picchi speriori ai 50 chilometri all'ora, hanno provocato non pochi danni. Gli interventi più critici sono stati registrati sulla Consolare per San Marino dove, all'incrocio nella zona di Cerasolo, un albero è crollato su una Nissan travolgendola. Per il guidatore tanta paura ma non ha riportato lesioni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale che hanno chiuso temporaneamente la strada poi riaperta una volta liberata dal tronco.

All'interno della comunità di San Patrignano, invece, il vento ha sradicato i pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una struttura. Le schegge dell'impianto, che si estendeva per una superfice di circa 700 metri quadri, sono letteralmente volate per tutta la collina. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento del personale del 115 per mettere tutto in sicurezza.

In tutta la provincia sono state numerose le segnalazioni di problematiche analoghe dovute al forte vento, i Comuni maggiormente interessati sono stati: San Leo, Gemmano, San Giovanni in Marignano, Coriano, Rimini, Montescudo Montecolombo, Novafeltria, Talamello, Verucchio, Morciano di Romagna e San Clemente. Nella notte è stata attivata come da protocollo anche una postazione di Protezione Civile presso la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini e dieci dei quaranta interventi sono stati effettuati dalle squadre della protezione civile di Rimini. Nella mattinata di sabato, erano ancora una decina gli interventi in coda dei vigili del fuoco.