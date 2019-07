Tanti ospiti 'vip' per il programma di Italia 1 in collegamento dalla spiaggia di Rimini

Dal 15 luglio, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 14.10, su Italia 1 debutta il programma “W Radio Playa”, programma che ha un collegamento diretto con la spiaggia di Rimini. Diletta Leotta e Daniele Battaglia, protagonisti tutti i giorni sulle frequenze di Radio 105, accoglieranno nel loro studio tanti ospiti per parlare d’estate, di musica e dei trend più attuali. Dallo studio, per coinvolgere le persone, ci saranno collegamenti con I Panpers che, direttamente dal bagno 26 di Rimini, organizzeranno giochi da spiaggia: vere e proprie sfide per aggiudicarsi prestigiosi premi messi in palio da Wind. Luca e Andrea arbitreranno le sfide e decreteranno il vincitore. Tra gli ospiti in studio che si alterneranno nel corso delle puntate personaggi del mondo della musica – Annalisa, Baby K, Elodie, Francesco Gabbani, Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, Irama, J-Ax e The Kolors – e dello spettacolo – Andrea Mainardi, Gianluca Impastato, Paolo Ruffini, Pierluigi Pardo e Scintilla.