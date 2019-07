Targhe di fedeltà ai turisti che hanno scelto da decenni Cattolica per le loro vacanze

Probabilmente è uno dei testimoni più longevi dell’ospitalità cattolichina: il novantenne Adrio Corsi ha ricevuto ieri la “targa fedeltà” dalle mani dell’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri per i suoi 62 anni di legame con la Regina. Insieme a lui, hanno ricevuto il riconoscimento Lucrezia Fiore, che da 25 anni sceglie Cattolica per le proprie vacanze, e la coppia Ivo Grigatti e Milla Belletti, per i loro 35 anni di fedeltà. La cerimonia di consegna delle targhe è avvenuta ieri pomeriggio presso l’Hotel Spiaggia, di cui i turisti sono affezionati clienti. Il signor Adrio Corsi, originario della Toscana ma da anni residente a Bergamo, si è intrattenuto con simpatici episodi della “dolce vita” cattolichina. “Sono un ragioniere in pensione – ha raccontato Adrio – ma ho ancora vivo nella memoria il ricordo delle serate nella Regina che mi hanno visto protagonista anche nelle vesti di animatore in più di una occasione”. Arriva da None (Torino), invece, la signora Lucrezia Fiore che ha spiegato di preferire Cattolica alla Liguria, dove risiede la sorella. “Ogni tanto – ha detto Lucrezia - qui in Romagna arrivano i nipoti a trovarmi durante le vacanze. Ci troviamo bene. Spero di venirci più spesso visto che il prossimo anno, dopo 55 di lavoro come parrucchiera, sarò finalmente in pensione”. Ivo Grigatti e Milla Belletti provengono da Bologna, lui ha lavorato come commerciante e lei come stilista nella sua sartoria. La coppia ha ribadito di sentirsi a casa nella Regina e Milla ha aggiunto: “Consiglio a tutti di venirci. Mi trovo benissimo e ritorno sempre volentieri”. Emozione doppia l’Assessore Olivieri che, oltre a presenziare a nome dell’Amministrazione Comunale, da 21 anni fa parte dello staff dell’Hotel Spiaggia che, da più generazioni, dal 1951 viene gestito dalla famiglia Forlani. Gli ospiti non hanno mancato di lasciarsi immortalare insieme all’Assessore Olivieri e, dopo un piacevole scambio di battute, con un brindisi è stato rinnovato l’appuntamento alla prossima stagione per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.