Tavole da surf e ombrelloni contro le trivellazioni: colorato flash mob di Sos Adriatico

Traffico auto bloccato, ad intervalli alterni, per circa un'ora sabato mattina su Via Roma, (arteria fondamentale che porta al centro città) dagli attivisti di Sos Adriatico Rimini scesi in strada per sensibilizzare opinione pubblica locale e politici sul problema dell'emergenza climatica e del necessario abbandono dei combustibili fossili. Circa 20 volontari delle rete ambientalista riminese, opportunamente vestiti da bagnanti, con tanto di tavole da surf, pinne, ombrelloni, maschere da sub, striscioni e cartelloni "pro rinnovabili" e sul clima, hanno di fatto "costretto" automobilisti e passanti ad aspettare il loro lento camminare, piu volte ripetuto, lungo le strisce pedonali all'altezza del cinema Settebello, su Via Roma.

Carabinieri, agenti della Questura e Polizia Locale hanno garantire che il flash mob ambientalista avvenisse in sicurezza e tranquillità sia per gli attivisti che per gli automobilisti. Colpo d'occhio finale: striscione appeso per circa mezz'ora e manifestanti con cartelli alzati sul Ponte ciclo-pedonale di Via Roma, ben visibile per chi, venendo da Riccione o dalle altre parti della città, si avvicinava al centro storico. Al centro della mobilitazione denominata "Per il mare, Fuori dal fossile", avvenuta alle 11 in contempranea con le altre numerose iniziative presenti su tutta la Costa Adriatica (dalla Puglia al Veneto), "il problema dell'emergenza climatica creata dall'azione dell'uomo , dal suo modo di produrre e consumare energia che, sta portando il mondo verso la catastrofe e la distruzione della vita sul nostro Pianeta", spoegano gli organizzatori.

La mobilitazione per ribadire "il "no" a nuove trivellazioni in mare, a gasdotti, a raffinerie e petrolchimici, a tutti gli ecomostri che devastano i territori. Ma anche per sollecitare Governo, Regione ed Amministratori Locali a politiche pro Rinnovabili incisive, coraggiose ed immediate , e per spingerli a dichiarare lo stato di emergenza climatica a cui dar seguito misure concrete di contrasto ai cambiamenti

climatici. L'iniziativa rientra più in generale nella Campagna di sensibilizzazione "Per il Clima, fuori dal Fossile" lanciata a febbraio scorso da circa una 50ina di movimenti e sigle ambitaliste tra i quali, il Coordinamento Nazionale No Triv, Forum Abruzzese H2O, Trivelle Zero e tante altre".