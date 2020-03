Nasce "Teatro a casa": spettacoli teatrali gratuiti online per gli amanti della scena

In questo periodo di restrizioni tutti stanno rivoluzionando le proprie abitudini, cambiamenti forzati dall'emergenza coronavirus, seguendo il monito "Io resto a casa". E in tutta risposta l’Associazione Dare ed il Teatro Leo Amici di Rimini lanciano l’iniziativa #TeatroCasa. Adesso, gli gli amanti del teatro potranno godersi gli spettacoli direttamente da casa in prima fila. Le due realtà culturali metteranno disposizione a titolo gratuito il proprio patrimonio culturale e artistico.

Dopo la sospensione della tournée 2020/2021 iniziata nel febbraio scorso La Compagnia Ragazzi del Lago di stanza al Teatro Leo Amici, per ringraziare il proprio pubblico ha voluto aderire alla richiesta dell’Associazione Dare e rendere pubblici e gratuiti on line alcuni suoi spettacoli, favorendo, al contempo, la diffusione della cultura e dell’amore per il teatro che da sempre contraddistingue gli italiani. Da venerdì sono disponibili sul sito del Teatro Leo Amici (ww.teatroleoamici.it) tre musical di successo per la regia è di Carlo Tedeschi che è anche co-autore. Si tratta di “Sicuramente Amici”, “L’Analfabeta colta” e “Accadde per strada”, musical che per contenuti e realizzazione uniscono da Nord a Sud tutto il Paese. Gli spettacoli, per le loro tematiche, sono adatti per tutte le età, tant’è che sono stati oggetto in passato di matinèe per le scolaresche italiane. Le rappresentazioni sono a disposizione on line in formato Hd precedute da un trailer introduttivo.

“Sono molto felice e onorato di questa scelta dell’Associazione Dare e del Teatro Leo Amici di rendere disponibili questi spettacoli gratuitamente per gli italiani in questo particolare momento – afferma il regista Carlo Tedeschi -. Si tratta di un importante iniziativa che favorisce l’avvicinamento al teatro e permette soprattutto ai giovani, attraverso i canali web loro consoni, di conoscerne il mondo e il suo grande valore. Ringrazio tutti coloro che vorranno promuovere #TeatroaCasa perché consentirà di sensibilizzare il pubblico, e favorire, una volta finita l’emergenza, a coloro che non erano avvezzi a frequentar il teatro, di approcciarsi alla meravigliosa avventura che è assistere ad uno spettacolo teatrale dal vivo, dove ogni sera, ad ogni rappresentazione, è possibile vivere una nuova entusiasmante esperienza piena di sorprese e di grande fascino”.