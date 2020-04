Teatro: un centinaio gli spettatori che hanno rinunciato al rimborso dei biglietti per gli spettacoli annullati

Lo spettacolo si ferma, ma il pubblico dimostra di essere presente. Sono oltre un centinaio gli spettatori che in questi giorni hanno comunicato alla biglietteria del Teatro Galli la volontà di rinunciare al rimborso per gli spettacoli di prosa, opera, danza, annullati da marzo a maggio in seguito all’adozione delle misure di contenimento per il Covid19. “Una grande dimostrazione di vicinanza e di generosità rispetto ad un mondo, quello dello spettacolo del vivo, che sta attraversando una fase di grandissima difficoltà a tutti i livelli, interessando l’intera filiera – commenta l’assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia – Solo da pochi giorni abbiamo iniziato a raccogliere le richieste di rimborso per gli spettacoli che fino all’ultimo abbiamo tentato di riprogrammare, eppure sono già tantissimi coloro che hanno deciso spontaneamente di rinunciare al rimborso di biglietti o del corrispettivo dell’abbonamento di cui non è stato possibile usufruire. Un quadro che ci fa capire come il pubblico riminese anche in questo particolare periodo si ritrovi coeso attorno al suo teatro, uno dei punti di riferimento della vita sociale, della comunità, di quella condivisione per ora sospesa. Questo sostegno, che sta avvenendo a Rimini come anche nelle principali realtà teatrali italiane è un attestato di amore e di fiducia, oltre che di comprensione per le difficoltà che stanno vivendo gli artisti, le compagnie e le maestranze del mondo dello spettacolo e che ci dà ulteriore spinta per lavorare affinché il teatro possa tornare uno spazio aperto e vivo. Valuteremo come ringraziare pubblicamente spettatori e abbonati per il loro appoggio”.

