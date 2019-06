Temptation Island 2019, la coppia di riminesi "scoppia" alla prima puntata

Tra i fidanzati di Temptation Island 2019 c’è anche una coppia di Rimini, Vittorio Collina e Katia Fanelli, che però è "scoppiata" già poche ore dopo l'inizio della sesta edizione del reality in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Entrambi avevano scelto di partecipare al programma tv per capire veramente la solidità del loro rapporto. In particolare Vittorio che aveva bisogno di conferme tanto da dichiarare: “Ho deciso di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me” raccontava nel video presentazione il 31enne responsabile marketing alla sua prima esperienza televisiva nonostante la carriera su palchi di eventi e iniziative come presentatore e speaker. Per Katia, 25 anni commessa in un grande centro commerciale della zona, che ama molto la sua libertà era invece una questione diversa: “Faccio quello che mi fa stare bene... poi viene il resto” sostiene la bionda tutto pepe che davanti a una possibile convivenza mette il freno, mentre Vittorio - innamorato perso - andrebbe a convivere subito. “La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa” racconta l’uomo. E aggiunge: “Entrambi da sempre abbiamo avuto una grande libertà. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera e io mi arrabbio. Lei, però, tra il serio e il faceto, mi risponde così: ‘ringrazia che sono tornata!’. Se le chiedo perché sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere”. Insomma, i fidanzati riminesi dopo due anni e mezzo hanno deciso di mettersi in gioco e capire se davvero il loro rapporto può funzionare nel tempo.

Ed ecco che nella prima puntata del reality per la coppia sono iniziati i guai. La biondissima concorrente si è fatta subito notare per le sue mise colorate e per il suo “fotonico” destinato a diventare un tormentone. Tra cambi d’outfit, un tuffo in piscina, Katia è entrata subito in sintonia con Giovanni a cui confida: “se sono arrivata qua e perché mi manca qualcosa e se quel qualcosa lo vedo in un ragazzo, io mi lascio andare non è che penso c’è il mio ragazzo che mi guarda, non mi faccio scrupoli”. La prima impressione è stata più che positiva precisa la fidanzata al tentatore che contraccambia la cosa: “sei una ragazza molto alla mano, tranquilla”. Vittorio, chiamato nel pinneto, guarda attonito il comportamento della fidanzata Katia che flirta con il tentatore Giovanni; il ragazzo non la prende bene visto che poi si confida con gli altri ragazzi: “a me da fastidio il tempo e i sentimenti investiti e quello che mi fa molto male è che non sono passati nemmeno 24 ore dal nostro ingresso qui…”

Katia monopolizza sin da subito l’attenzione in questa prima puntata di Temptation Island 2019. La fidanzata di Vittorio si scatena quando fanno il loro ingresso i tentatori, chiede di alzarsi per guardarli tutti da vicino poi fa la sua scelta. Il suo preferito è Giovanni, tentatore che poi ricambia l’apprezzamento con tanto di ghirlanda. Katia chiede allora che si presenti e anche le sue parole fanno breccia: “Bravo, sei un bel ragazzo” ammette la fidanzata di Vittorio che, subito dopo, le esprime le sue perplessità. “Certe battutine te le potevi risparmiare” dichiara il ragazzo, ma lei replica “Io sono sempre me stessa…”. Arriva così il momento della separazione che dà il via al vero e proprio viaggio nei sentimenti.

Ed ecco che Katia e Vittorio sono tra i protagonisti del primo falò. La “fotonica” biondina all’interno del villaggio dei fidanzati da subito si è avvicinata al tentatore Giovanni a cui dice: “io mi sento single, non so che problemi ho…”. Piaccia o meno Katia ha le idee molto chiare: “non posso continuare una storia per renderlo infelice” racconta a Giovanni che la sorprende con un bellissimo regalo: un abito da sera per la loro prima cena. Il filmato non viene però accolto positivamente dal fidanzato Vittorio: ” fastidio profondo, non puoi dire certe cose. Mi sta scadendo lei come persona, sta buttando tutto all’aria, 2 anni e mezzo di storia. Io ho una dignità, da persona innamorata soffro di brutto a vederla così, a sentire certe cose, forse non si sta rendendo conto che tra 21 giorni quando si tornerà alla vita reale cosa succederà? Ma soprattutto se ci arriviamo alla fine di questi 21 giorni”. Intanto durante il primo falò sia Katia e Vittorio devono confrontarsi con un video. In lacrime Katia dichiara: “penso che in una relazione sia importante litigare, è un modo per conoscersi meglio, ma lui non vuole mai. Io sono sicura dei suoi sentimenti, io invece no. Sto bene con i ragazzi e le ragazze e direi una tavolata se ti dicessi “mi manca”, ma non sento la sua mancanza. E’ brutto da dire, se non ti manca il ragazzo in cinque giorni non credo che possa mancarti dopo”.