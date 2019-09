Tenta di rapinare una donna, poi prende a calci e morsi i poliziotti: arrestato

Si è scagliato contro i poliziotti con calci, pugni e morsi dopo aver tentato di rapinare una donna sotto la minaccia di un coltello. Un 23enne ghanese, irregolare in Italia e con numerosi precedenti penali alle spalle (condanna per resistenza violenza a Pubblico Ufficiale e furto nonché una denuncia per violenza sessuale e porto d’armi e oggetti atti ad offendere). Il rocambolesco episodio si è consumato nella tarda serata di martedì in Piazza Malatesta. I poliziotti, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un 32enne di nazionalità albanese che indicava la presenza di un soggetto che si stava allontanando velocemente a piedi da Piazza Malatesta verso Piazza Cavour.

Nello specifico lo stesso ha riferito che il 23enne aveva tentato di rapinare una 46enne originaria del Kazakhistan, avvicinandosi da dietro e minacciandola con un coltello mentre era scesa dal proprio veicolo per caricare alcuni effetti personali. La donna si è difesa spintonando il soggetto, e il 32enne, assistendo alla scena, ha urlato costringendo alla fuga il 23enne, inseguendolo a piedi senza mai perderlo di vista. I poliziotti hanno intimato al giovane di fermarsi, ma quest’ultimo, di tutta risposta, si è scagliato con così tanta violenza contro di loro tirando calci e pugni e cercando di morderli, che, con non poca fatica, sono riusciti a contenerlo.

Accompagnato negli uffici della Questura, aveva con se diversi involucri di cellophane contenenti marjuana, e il coltello a serramanico utilizzato nel tentativo di rapinare la signora. L'extracomunitario è stato così arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché porto abusivo di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Mercoledì è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima.