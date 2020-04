Tenta di rubare nelle auto parcheggiate, denunciato e sanzionato per le norme anticontagio

Nella notte tra domenica e lunedì, al centralino della polizia di Stato, è arrivata la telefonata che segnalava un malvivente intento a forzare le portiere delle auto in sosta in via Mantova per rubare all'interno degli abitacoli. Sul posto si è precipitata una Volante della Questura e, nella strada deserta, gli agenti non hanno fatto fatica ad individuare il sospettato che si era nascosto tra due edifici. Bloccato, grazie alle testimonianze dei residenti è emerso cheil malvivente aveva tentato una serie di colpi in via Nervi per poi spostarsi in via Mantova. Ad essere fermato è stato un marocchino 32enne che è risultato anche clandestino in quanto inottemperante all'espulsione dall'Italia. Al termine degli accertamenti di rito lo straniero è stato denunciato a piede libero e sanzionato per non aver rispettato le norme sul contenimento dell'epidemia.

