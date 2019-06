Tenta di rubare una bici, malvivente catturato dopo rocambolesco inseguimento tra i turisti

Si è concluso con un paio di manette il tentativo di un 28enne marocchino di rubare, nella serata di domenica, una bicicletta parcheggiata nei pressi di uno stabilimento balneare. A lanciare l'allarme, poco prima delle 23, erano stati alcuni passanti che sul lato mare di piazza Marvelli avevano notato lo straniero armeggiare su una due ruote. All'arrivo di una prima pattuglia della polizia di Stato il noradricano, che aveva già smontato il sellino e una ruota, è scappato a piedi verso via Parisano tallonato dalla Volante che ha avuto non poca difficoltà vista la presenza di turisti e persone a passeggio. Proprio per sfruttare a suo vantaggio questo aspetto, il 28enne a metà strada ha fatto una brusca inversione a "U" per ritornare sul lungomare incurante delle auto che passavano in viale Tripoli. Inseguito da una seconda pattuglia, a mettere la parola fine alla sua fuga è stato un automobilista che con la propria vettura ha chiuso la strada al malvivente che è stato raggiunto dal personale della Questura di Rimini.

Nonostante questo, però, il nordafricano ha cercato di fare di tutto per divincolarsi prendendo a calci e pugni le divise. Alla fine, però, il 28enne è stato bloccato e ammanettato per essere portato negli uffici della polizia di Stato mentre un agente è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per una lieve lesione al gionocchio. Al termine degli accertamenti di rito, il marocchino è stato denunciato per tentato furto, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.