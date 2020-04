Tenta un trucchetto al supermercato per scappare senza pagare

Nel pomeriggio di lunedì una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta al supermercato Conad del Mercato Coperto di Rimini dove era stato pizzicato un ladro. Ad essere bloccato dal personale del negozio è stato un 50enne napoletano che con un trucchetto, aveva cercato di scappare senza pagare la spesa. Secondo quanto ricostruito, il malvivente aveva prelevato alcuni prodotti alimentari e per l’igiene della persona riponendoli in una busta di plastica per la spesa. Da dentro il negozio si era avvicinato alla cassa mostrando alla cassiera la busta con gli articoli, asserendo di averli acquistati poco prima e chiedendole di poterla lasciare sulla cassa perché aveva dimenticato di comprare altri beni. La cassiera aveva acconsentito alla richiesta e l’uomo era tornato agli scaffali per prelevare altri articoli per poi ripresentarsi alla cassa e ritirare la busta depositata.

A quel punto la commessa, riconoscendo nel 50enne l’uomo che qualche giorno prima era fuggito senza pagare la merce, gli chiedeva lo scontrino, ma il soggetto reagiva sostenendo a gran forza di averlo lasciato in auto, invitando la cassiera a verificare direttamente fuori dal supermercato. Quindi la commessa chiamava una collega e l’uomo iniziava ad agitarsi ulteriormente fino ad inveire concitatamente contro il personale del negozio spingendo due addeti per farsi spazio ed andarsene. La scena veniva notata dal proprietario del supermercato, che si avvicinava al 50enne per bloccarlo, ma quest’ultimo, per guadagnare l’uscita, minacciava lo stesso proprietario di prenderlo a schiaffi e, con il pretesto di andare recuperare lo scontrino dalla sua auto, si allontanava dal negozio accelerando il passo. Il titolare del negozio, sempre in contatto con la centrale della Polizia, forniva la descrizione fisica dell’uomo e la sua direzione di fuga, rendendo possibile, per gli equipaggi intervenuti in soccorso, intercettare il 50enne, con il maltolto in mano e, conseguentemente, arrestarlo. Martedì mattina il giudice, in modalità videoconferenza, ha convalidato l’arresto applicando all’uomo la misura cautelare della presentazione alla P.G. con obbligo di firma.