Tentano di rapire una lucciola per farla prostituire in Inghilterra, convalidati i fermi

Il gip del Tribunale di Rimini ha convalidato il fermo di tre cittadini romeni, una 22enne e due 40enni, accusati di aver rapinato una prostituta ungherese 38enne e di cercare di rapirla per farla prostituire a Londra. Il trio era stato arrestato lo scorso venerdì, nei pressi dell'aeroporto "Fellini" dove stava aspettando l'aereo diretto in Inghilterra. Secondo quanto emerso, i romeni avevano pensato di arricchirsi sfruttando la giovane lucciola, in passato fidanzata di uno degli uomini, obbligandola a vendere il suo corpo a facoltosi clienti. Una prospettiva che non interessava all'ungherese tanto da aver più volte rifiutato le offerte dei tre. Nella serata di giovedì, quindi, gli aspiranti protettori avevano raggiunto la 38enne lungo la Ss16 dove si prostituiva e, dopo aver cercato di convincerla nuovamente con le buone, sono passati alle vie di fatto aggredendola fisicamente per poi rapinarla della borsetta contenente 360 euro, la chiave della sua stanza d’hotel e i documenti e scappare.

La lucciola era stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri che l'aveva poi portata al pronto soccorso di Riccione per le cure del caso. E' stato nel nosocomio che la 38enne ha vuotato il sacco, raccontando l'intera vicenda, e denunciato i tre romeni che nel frattempo avevano prenotato un volo per Londra dal "Fellini". Le ricerche dei carabinieri hanno permesso di individuare gli aspiranti protettori e di recuperare parte della refurtiva sottratta alla prostituta. Il giudice ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere sussistendo il concreto pericolo di fuga attesa la loro volontà di lasciare il paese per recarsi nel Regno Unito.