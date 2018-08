Tentano l'eroico salvataggio e finiscono all'ospedale

Si gettano in mare per salvare la vita ad un cinquantenne in difficoltà e finiscono all'ospedale. Il fatto si è consumato nel tardo pomeriggio di mercoledì nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento balneare numero 25 a Riccione, in viale Torino. Erano circa le 18 quando un turista cinquantenne, in balia del mare mosso, ha faticato a risalire la riva. Subito sono entrati in azione i bagnini di salvataggio ed una coppia di ragazzi 25enni. Anche quest'ultimi hanno subìto le condizioni del moto ondoso. Mentre il cinquantenne è stato portato a riva sulle sue gambe, il ragazzo è riuscito a mettersi in salvo, mentre la ragazza è stata portata sulla battigia dagli "angeli rossi". Non è in pericolo di vita, ma è stata trasportata all'ospedale dai sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e medicalizzata. Accertamenti anche per il giovane.