Continua a tremare la terra: nuova scossa di terremoto al largo di Rimini

Continua a tremare la terra in Romagna. Dopo le scosse di venerdì e sabato nel ravennate e quella di domenica nell'entroterra riminese, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno registrato una nuova scossa di terremoto. L'evento tellurico è avvenuto martedì mattina alle 5.15 in mare aperto, a 55 chilometri nord-est da Rimini. Si tratta di un movimento di magnitudo 2.7, che si è generato ad una profondità di 12 chilometri. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a cose o persone.

Era stata avvertita invece la scossa di domenica pomeriggio di magnitudo 3 con epicentro a Montefiore Conca. Anche in quel caso fortunatamente nessun danno. Il movimento della terra era stato preceduto da una sorta di boato.