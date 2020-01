Trema la terra, registrata scossa di terremoto nell'entroterra riminese

Scocca di terremoto registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia in provincia di Rimini. Il sisma si è verificato alle 17.26 con una magnitudo di 3. Secondo i dati l'epicentro, a una profondità di 26 chilometri, è stato Montefiore Conca. Il movimento tellurico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in tutta la provincia di Rimini. Al momento non si registrano danni a cose o persone. "Mi hanno riferito di aver avvertito un forte boato quando la terra ha tremato - ha spiegato il sindaco di Montefiore, Filippo Sica. - Sono in contatto con carabinieri e Protezione civile ma, dai primi accertamenti, non ci sono danni evidenti. Aspettiamo lunedì mattina per uleriori accertamenti e, in particolare, monitoreremo la rocca".