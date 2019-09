"Tessere fedeltà" per i clienti dello spacciatore, il pieno di droga per venire in vacanza a Riccione

E' stato stroncato da un'operazione congiunta del personale della squadra mobile della Questura, del servizio centrale operativo e della Guardia di Finanza di Chieti un vasto giro di spaccio di stupefacenti con i pusher che aveva la peculiarità di fidelizzare i propri clienti tramite vere e prorpie operazioni di marketing. Questo quello che è emerso nel corso dell'indagine che ha portato all'emissione di 25 misure cautelari nei confronti di altrettanti individui indagati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività illecita documentata ha consentito di individuare e disarticolare tre diversi sodalizi criminali, composti da soggetti italiani e albanesi, operanti nelle province di Chieti, Pescara e L’Aquila, dediti in forma continuativa alla detenzione ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Agli spacciatori, in particolare, si rivolgevano molti giovani per acquistare la droga in vista delle trasferte a Riccione per trascorrere la notte in discoteca. Secondo le interettazioni fatte dagli investigatori, il gruppo di pusher aveva lanciato l'idea di fare "Un timbro a ogni cessione di droga per poi ricevere un omaggio ogni dieci acquisti". Le cessioni, secondo quanto emerso, avvenivano poi in zone prestabilite della città abruzzese dove il pusher poteva raggiungere i clienti a piedi evitando di utilizzare l'auto per non dare troppo nell'occhio.