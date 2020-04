Test sierologico, i Nas bloccano un laboratorio privato

Blitz dei carabinieri del Nas nel laboratorio privato Rimedical di Santarcangelo di Romagna dove, nei giorni scorsi, erano stati avviati i test sierologici per accertare la presenza del nuovo Coronavirus nel sangue. Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di "un’attività sanitaria urgente e indifferibile" e quindi sarebbe in violazione all’ordinanza regionale per il contenimento dell'epidemia. Il legale rappresentate e il direttore sanitario sono stati denunciati per inosservanza del provvedimento dell’autorità.

La Regione Emilia-Romagna era già intervenuta su questo aspetto con una presa di posizione netta del commissario alla sanità Sergio Venturi: "La giunta prenderà un provvedimento per definire quali soggetti, come il servizio sanitario regionale, potranno farsi carico di somministrare questi test. Nella stessa delibera si deciderà se i laboratori privati potranno candidarsi a lavorare per conto del pubblico, ma sempre sotto l’egida e i criteri di sicurezza stabiliti dalla Regione".