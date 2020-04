“Top 10 Pole Dancer per l’Italia”, una maratona collettiva sul web per raccogliere fondi

Anche la riminese Claudia Dipilato, campionessa del mondo Pole Sport Master 40 nel 2019 e campionessa nazionale della stessa disciplina nel 2018 e 2019, è tra i dieci atleti italiani che domenica 5 aprile daranno vita a una lezione continuativa on line di dieci ore intitolata “Top 10 Pole Dancer per l’Italia”. Sarà una maratona non stop nella quale nove campionesse e un campione si passeranno il testimone virtuale ogni ora, ciascuno collegato dalla propria casa. La Dipilato terrà una lezione sulla flessibilità, a partire dalle 14. L’intento è benefico: per ogni “pacchetto” di lezioni venduto, dieci euro sono stati donati alla Protezione civile italiana. E, poiché in 48 ore sono stati venduti tutti gli abbonamenti a disposizione, l’organizzazione informa che il ricavato ammonta a 340 euro (già versati con un bonifico datato primo aprile). C’è di più: la richiesta di partecipazione è stata così alta che si è deciso di proseguire nell’iniziativa per altre domeniche, coinvolgendo altri grandi atleti e potendo, in questo modo, supportare con più forza la Protezione civile.



“L’idea è venuta a Marika Marciano, una pole dancer di Latina, subito supportata da Erika Esposito, capo delegazione della squadra di Pole Sport italiana – spiega Claudia Dipilato. – Ho aderito con grande piacere perché tutti noi dobbiamo fare nostro il motto: “Aiutare chi aiuta”. Anche se il momento per il mondo della Pole Dance, come per tutti gli altri sport, è particolarmente difficile. Io, in attesa della riapertura della mia sala Rimini Pole Studio presso la palestra Rimini Gym Team, mi sto dedicando a lezioni on line: per mantenere le mie allieve allenate, ho dato vita un gruppo facebook (https://www.facebook.com/RiminiPoleDanceStudio/)”. Le dieci atlete/i e insegnanti coinvolte nella maratona di domenica 5 aprile, oltre alla Dipilato, sono Laura Borgognoni, Giacomo Fratini, Laura Vigna, Alice Lombardo, Alessandra Marchetti, Debora Maida, Chiara Salvadè, Angelica Porrari, Marika Marciano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.