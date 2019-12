Topi d'appartamento scatenati, oltre 10 case svaligiate ogni giorno

Sono oltre 10 al giorno, tra tentati e messi a segno, i furti negli appartamenti riminesi. Con l'imminente arrivo delle festività natalizie, per i ladri è scattato un periodo di superlavoro e a farne le spese sono i residenti dei vari quartieri messi letteralmente a ferro e fuoco. Il modus operandi è sempre lo stesso, anche se le forze dell'ordine sospettano siano diverse le batterie di topo d'appartamento in azione, con i malfattori che aspettano il calar del sole per entrare in scena. Tra le zone più colpite si segnalano quella di Lagomaggio, a ridosso dell'ospedale di Rimini, ma anche San Giuliano, Viserba e Miramare. A macchia di leopardo, invariabilmente ogni tardo pomeriggio un quartiere viene preso di mira. I ladri, dopo essere riusciti a forzare porte e finestre, mettono a soqquadro l'intero appartamento in cerca di contanti e oggetti di valore per poi fuggire e passare all'obiettivo successivo. E' con l'arrivo della sera, e il rientro a casa dei proprietari, che i furti vengono scoperti quando oramai i malviventi sono scappati facendo perdere le loro tracce e ai malcapitati non rimane altro che la triste conta dei danni e dei valori mancanti.