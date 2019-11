Topo d'appartamento smascherato dal vicino, il ladro catturato dalla polizia

Un topo d'appartamento è stato arrestato, nella notte tra domenica e lunedì, dagli agenti della polizia di Stato dopo una caccia all'uomo sulle strade. Tutto è iniziato verso le 2.20 quando, alla centrale operativa della Questura di Rimini, è arrivata la segnalazione di un residente di via Tenca che, affacciandosi alla finestra, ha notato un individuo con alcune borse che scavalcava la recinzione di un'abitazione e fuggiva in direzione mare. Sul posto si sono precipitate tre Volanti e gli agenti, dopo aver raccolto una descrizione del malvivente, sono partiti alla sua ricerca. Una pattuglia, poco lontano, ha individuato il fuggitivo grazie al racconto del testimone e lo ha bloccato. Poi identificato per un tunisino 34enne già noto alle forze dell'ordine e clandestino in Italia, il malvivente è stato trovato in possesso sia di arnesi da scasso che diversa refurtiva. Tra gli oggetti di dubbia provenienza che sono stati scoperti, delle scarpe nuove e dell'abbigliamento con ancora la ricevuta che rimandava al proprietario della casa svaligiata. Lo straniero, riconosciuto dal testimone, e la refurtiva anche questa riconosciuta da una delle vittime sono valsi al 34enne le manette. Portato in Questura per le pratiche di rito, il tunisino è stato processato per direttissima lunedì mattina dove ha patteggiato 1 anno e 1 mese con pena sospesa. Rilasciato, la sua posizione è al vaglio dell'ufficio Immigrazione della Questura per la sua espulsione.